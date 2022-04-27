Під час спроби атаки трьох областей окупанти втрачають свої винищувачі, ППО, зброю і живу силу

Під час спроби атаки трьох областей окупанти втрачають свої винищувачі, ППО, зброю і живу силу

Військові завдають удари у відповідь і нещадно нищать ворога на всіх фронтах, де ті намагаються прорвати українську оборону.

Росія знову обстріляла міст через Дністровський лиман на Одещині, щоб відрізати Дунайські порти і максимально ускладнити шлях потрапляння до України необхідних товарів та сировини. Цілилися в інфраструктурні об’єкти і на Дніпропетровщині, про це йдеться в ТСН.

На Одещині рашисти знову вдарили по мосту через Дністровський лиман, в «Укрзалізниці» повідомили, що споруда зазнала руйнувань і рух там призупинено. Нині усі автівки спрямовують в об’їзд трасою Одеса-Рені. Натомість українські військові завдали удару по окупованому острову Зміїному. Там ворог розмістив свою систему ППО, але наша ракета знищила російський зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10».

Військові експерти стверджують, Україна отримала можливості відповідати на ракетні обстріли ворога і робитиме це й надалі.

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На Дніпропетровщині окупанти обстріляли Зеленодольськ, а також навколишні села Мар'янське та Велика Костромка. У Зеленодольську влучили у трансформаторну підстанцію, стався витік мастила на площі у 1000 квадратних метрів, загорілись 3 трансформатори. Через загрозу повторного обстрілу рятувальники не одразу змогли приступити до гасіння пожежі, тож вогонь вирував понад 3 години. Прилетіли снаряди і у елеватор, підприємство серйозно пошкоджене. «Внаслідок обстрілу постраждав працівник підприємства, його доставили до лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує», - повідомили місцеві.

На Запоріжжі під постійними обстрілами Оріхів, Гуляйполе й Кам’янське. Росіяни намагаються просунутися якомога далі. Втім, українські воїни здійснюють постійні контратаки. У бою підрозділи полку «Азов» взяли в полон одразу кількох окупантів. Полонені «ДНРівці» радіють, що залишились живі, тож розповідають про російську техніку й здають свої позиції. «Танків 23, це особисто бачив танки. БМП у нас залишилася вже одна. Одна одиниця і дві двійки. А трійок, до**я, бл**, їх у селі немає, вони на околицях стоять, ховаються. Русаківські», - розповідають полонені.

На Запорізькому напрямку українська артилерія вдарила одразу по кількох позиціях з бронетехнікою росіян. Тероборона знищила півсотні окупантів. На відео з дрона видно, як догорає дорогий ворожий брухт - 5 танків, 6 гаубиць, стільки ж броньованих машин та зенітно-ракетний комплекс С-300 – це робота наших воїнів лише протягом останньої доби. На додачу ще й збитий російський винищувач СУ-34, коштує такий 36 мільйонів доларів. Протягом останніх днів на Запорізькому напрямку окупанти втратили вже другий такий літак.

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