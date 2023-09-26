Окупанти атакують позиції ЗСУ на Донеччині: останні новини із фронту від Генштабу

Під артилерійським вогнем ворога за минулу добу опинилися близько 150 українських населених пунктів.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та Бахмутському напрямку. Мають успіх та закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень, найгарячіше у Донецькій області.

Про це йдеться у ранкову звіті Генерального штабу ЗСУ.

"Ворог завдав 16 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, багатоквартирні будинки, готель, дитячий садок та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Авіаційних ударів зазнали: Леонівка Чернігівської області; Попівка, Пономаренки Сумської області; Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області; Надія, Новоєгорівка, Невське, Білогорівка Луганської області; Спірне, Васюківка, Північне, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Урожайне, Зелене Поле Донецької області; Вербове, Роботине Запорізької області; Берислав, Одрадокам’янка, Ольгівка та Львове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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Ситуація на фронті

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався відновити втрачене положення.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Авдіївки та Сєверного Донецької області. На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом доби здійснив 10 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Крім того, противник намагався відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки Донецької області, але успіху не мав.

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Оборона та наступ ЗСУ

Водночас на Шахтарському та Запорізькому напрямках українські захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів.

На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах і виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.

Противник продовжує зазнавати значних втрат

За даними Генштабу, в 200 окремій мотострілецькій бригаді 14 армійського корпусу берегових військ північного флоту рф, яка бере участь в бойових діях між Бахмутом та Соледаром, наявні високі бойові втрати особового складу, як санітарні так і безповоротні.

"У місті Первомайськ Луганської області, в центральній міській лікарні облаштовано військовий шпиталь, де на лікуванні знаходяться понад 200 військовослужбовців російських окупаційних військ, переважно з 200 бригади. В особового складу підрозділу низький рівень морально-психологічного стану та відсутня мотивація щодо подальшого ведення бойових дій", - сказано у звіті.

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Окупанти використовують цивільних, як "живий щит"

Російські окупанти цинічно продовжують порушення норм міжнародного гуманітарного права. У населеному пункті Нове Запорізької області, російські війська використовують приватні подвір’я де проживають цивільні люди, як вогневі позиції для розміщення військової техніки та особового складу.

Тим часом українська авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 9 артилерійських засобах, району зосередження особового складу та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕБ противника.

Як повідмоляли раніше в ISW, російські окупанти готують нові війська для прориву оборони ЗСУ.

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