Окупанти атакують позиції ЗСУ та обстрілюють міста: голова Харківської ОВА про ситуацію в області

Російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти в Харківській області та місто Харків.
Також окупанти намагаються наступати в районі села Барвінкове, але зазнають великих втрат.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Як зазначається, окупанти тричі вдарили із РСЗВ та 2 - із артилерії по Київському, Шевченківському районах Харкова. Сьогодні вночі та зранку ворог завдав 2 удари РСЗВ та артилерії по Північній Салтівці. По області - Золочів, Чугуїв, Лозова, Дергачі. На вулицях Харкова і досі небезпечно перебувати.
"Гарячий лишається Ізюмський напрямок, на околицях Барвінкового ведуться бої. Ворог намагається атакувати позиції ЗСУ, але росіяни несуть великі втрати", - наголосив Синєгубов.
Також в області триває відновлення критично важливої інфраструктури, пошкодженої окупантами. Також на Харківщині спостерігається брак палива через ракетні удари РФ.
Нагадаємо, українців закликали бути особливо уважними до сповіщень тривоги від 7 до 9 травня включно. Це пов'язано з підвищеним ризиком обстрілів України російськими окупантами.
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