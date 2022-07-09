Окупанти атакують ракетами всю лінію фронту в Донецькій області: є жертви та багато поранених (фото)

Російські війська 9 липня атакують ракетами всю лінію фронту в Донецькій області. Внаслідок атак загинули троє людей, ще 18 зазнали поранень.

Зокрема, в Мар'їнці від обстрілів загинула щонайменше одна людина, у Красногорівці – спалахнула пожежа в полях.

Про це голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив у Мережі.

"Росіяни ведуть активні обстріли по всій лінії фронту та містах у відносному тилу", – наголосив очільник області.

За його даними, під вогнем опинилась звільнена від загарбників Павлівка у Вугледарській громаді. Там ракетним ударом зруйновано одну хату, обійшлося без постраждалих.

В Авдіївці окупанти влаштували 10 обстрілів і всі по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Наразі уточнюється інформацію про постраждалих та руйнування.

В Очеретинській громаді російські війська зі "Смерчів" обстріляли дачний кооператив, у Новоселівці Першій –без постраждалих.

"У Костянтинівці не менше 5 прильотів по житлових масивах — вже зараз відомо про 1 загиблого і 18 поранених. Також пошкоджені молокозавод і меблева фабрика. У Світлодарській громаді чотири людини зазнали поранень у Зайцевому. Один загиблий і один поранений у Переїзному Званівської громади", – йдеться у повідомленні Кириленка.

Нагадаємо, на околицях Луганської області станом на 9 липня тривають бойові дії. У регіоні окупанти мобілізують чоловіків на війну проти України, вводячи їх в оману.

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