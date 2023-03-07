Окупанти атакують "шахедами" з півночі – Гуменюк пояснила, чому вони змінили тактику

Днями Росія знову атакувала територію України дронами. У ніч проти 6 березня російські війська запустили 15 дронів-камікадзе з північного напрямку, протиповітряна оборона знищила 13 із них.

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону розповіла, чим пояснюється така тактика використання безпілотників та чому тепер їх запускають з півночі України.

"Ми спостерігаємо, що вони змінили напрямок, з якого відправляють в політ свої "шахеди". Це говорить про те, що вони намагаються підлаштувати свою тактику дій проти нашої ППО. Тому що вони вже переконалися, що проліт через південні регіони знижує результативність, адже сили ППО встигають знищити ворожі снаряди до того, як вони дістануться цілі. Тому вони змінили тактику і тепер атакують з півночі, в той же час тримаючи на півдні, зокрема в Чорному морі, ракетоносії і піднімаючи в повітря стратегічну, або тактичну авіацію. Все це спрямоване на розосередження сил нашої ППО. Вони продовжують використовувати "шахеди" через співвідношення собівартості, бо "шахеди" дешевші за ракети. Зараз ворог дійсно вишукує нову тактику. Поки що йому це не вдається, але точкові удари — нова добре забута стара тактика, з чого вони й починали", - зазначила вона.

Нагадаємо, у ЗСУ попереджають про можливі точкові ракетні удари росіян.

Станом на 7 березня в акваторії Чорного моря чергує два надводних та два підводних ракетоносії Росії. Загальний залп "Калібрів" складає 24 ракети.

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