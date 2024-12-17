Окупанти атакують: Сили оборони відбили штурм укріплень на Донецькому напрямку

Окупанти протягом доби атакували укріплення Сил оборони в районі Шевченка, південніше Сторожевого, південно-східніше Успенівки та східніше Трудового. Також на околицях Дальнього, на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового.

Про це повідомили представники ОСУВ "Хортиця".

На цьому напрямку путінська армія успіху не мали, через це відійшли та зазнали втрат.

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"Внаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливило їх подальше утримання", – йдеться в повідомленні.

Ворог також проводив штурмові дії в районі Нового Комара і південно-східніше Піщаного та в міській забудові Часового Яру.

Щоб покращити своє тактичне положення противник атакував укріплення Сил оборони в районі південно-східних околиць Костянтинопольського, використовуючи бронетехніку.

Наразі наші військові проводять заходи з покращення тактичного положення.

Нагадаємо, на Харківському напрямку зменшилась інтенсивність російських штурмів. Окупанти почали дуже рідко застосовувати важку військову техніку.

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