Окупанти атакують та намагаються збільшити сили: Сирський про ситуацію на східному фронті

Окупанти здійснюють перегрупування та завозять нові частини з території РФ.

Російські окупанти на східних напрямках отримують від ЗСУ “по зубах”. У російських загарбників спостерігаються проблеми з наступом та позиціями.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

За його словами, на Куп'янсько-Лиманському напрямку українські військові продовжують стримувати наступальні дії російських окупантів. Запеклі бої відбуваються в районах населених пунктів Райгородка та Ковалівка. Військові РФ намагаються прорвати оборону ЗСУ штурмовими загонами на бронетехніці.

Крім того, окупанти здійснюють перегрупування та завозять нові частини з території РФ.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

В районі Бахмута на Донеччині щоденно тривають бої. Російські окупанти втрачають позиції, проте намагаються повернути їх усіма можливими засобами. По декілька разів на день вони контратакують українські підрозділи, проте ЗСУ просуваються вперед.

Інтенсивні бойові дії відбуваються в районах Курдюмівки, Ягідного, Андріївки.

Яка ситуація на Мелітопольському напрямку

На цій ділянці фронту триває просування українських військових. ЗСУ мали успіхи в районах Новоданилівки та Новопрокопівки, Малої Токмачки та Вербового.

Нагадаємо, що в Росію вночі 30 серпня завітала “бавовна”. Вибухи там були відразу шість областей. Є потужні влучення.

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