Окупанти атакують Запоріжжя безпілотниками: є поранені

Росія продовжує тероризувати мирне населення України.
Окупанти масово обстрілюють Запоріжжя БпЛА. Внаслідок атаки є поранені.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
"Попередньо відомо про двох поранених - 39-річного чоловіка та 56 -річну жінку", – йдеться в повідомленні.
За словами Федорова, наразі медики доправляють постраждалих у лікарню.
Він закликав громадян бути в безпеці до відбою.
Нагадаємо, внаслідок авіаудару по Запоріжжю 8 січня зросла кількість постраждалих.
Читайте також: