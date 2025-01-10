Окупанти атакують Запоріжжя безпілотниками: є поранені

Окупанти масово обстрілюють Запоріжжя БпЛА. Внаслідок атаки є поранені.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

"Попередньо відомо про двох поранених - 39-річного чоловіка та 56 -річну жінку", – йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, наразі медики доправляють постраждалих у лікарню.

Він закликав громадян бути в безпеці до відбою.

Нагадаємо, внаслідок авіаудару по Запоріжжю 8 січня зросла кількість постраждалих.

Читайте також: