Окупанти атакують ЗСУ на 4 напрямках фронту: з’явилася нова мапа бойових дій

Зокрема, ворог просунувся до центру Бахмута, але українські захисники надалі тримають там оборону.

ЗСУ надалі відбивають атаки російських військ на чотирьох напрямках фронту. Найактивніші бойові дії фіксуються на Донеччині.

Про це свідчить нова мапа бойових дій в Україні від британського Міноборони.

Згідно з опублікованими даними, російські окупанти штурмують позиції бійців українських військ на Бахмутському та Лиманському напрямках, поблизу Донецька – у районі Авдіївки та Мар'їнки. Наразі ворог не має суттєвого просування.

Також читайте Армія Росії видихнулася: опозиціонер РФ прогнозує завершення війни

Щодо ситуації в самому Бахмуті, то там бої тривають як у самому місті, так і на його околицях. Загарбники, зокрема "вагнерівці", просунулися до центру населеного пункту, однак українські бійці продовжують тримати оборону.

Водночас окупанти намагаються просунутися на Авдіївському, щоб вирушити в напрямку Курахового. У районі Лимана фіксуються активні артилерійські бої.

На інших ділянках фронту ситуація не зазнала змін. Так, локальні бої тривають на Херсонщині та Запоріжжі.

Мапа бойових дій від Міноборони Великої Британії

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ на ранок 12 квітня, російські війська продовжують зосереджувати свої основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За попередню добу ЗСУ відбили 72 атаки противника на вказаних напрямках.

За даними британської розвідки, в очікуванні українського контрнаступу окупанти будують велику лінійну оборону у Запорізькій області.

За оцінками очільника Пентагону Ллойда Остіна, ЗСУ мають усі необхідні можливості для досягнення успіху під час контрнаступу. Водночас партнери України продвжать надавати їй військову допомогу.

Росіяни лізуть, наче зомбі: оперативні новини з фронту

Читайте також: