Окупанти авіацією нищать дороги та мости, які ведуть до Лисичанська - Гайдай

Окупанти авіацією нищать дороги та мости, які ведуть до Лисичанська - Гайдай

Російські окупанти нищать з вертольотів дороги та мости, які ведуть до Лисичанська.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіяни нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська", - зазначив він та додав, що окупанти нанесли авіаудари на під‘їзді до міста.

Пошкоджено міст, проїхати ним тепер зможе тільки легковий транспорт, вантажівка до міста не проїде, пояснив Гайдай.

Варто зазначити, що 24 червня вранці очільник Луганської ОВА також повідомив, що ЗСУ змушені відвести війська від Сєвєродонецька, оскільки перебувати на розбитих позиціях немає сенсу.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 121-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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