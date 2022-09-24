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Окупанти б’ють по дамбах, щоб зірвати наступ ЗСУ — британська розвідка

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Окупанти б’ють по дамбах, щоб зірвати наступ ЗСУ — британська розвідка

Фото: Associated Press

Російські окупанти завдають ударів по дамбах, щоб спробувати зірвати просування Збройних Сил України.

Малоймовірно, що атаки викликали значний збій в українських операціях через велику відстань між пошкодженими греблями та зонами бойових дій.

Про це повідомили у зведенні розвідки Великої Британії.

"ЗСУ просуваються вперед на південь від місць ударів уздовж обох річок, а російські командири стурбовані своїми оперативними невдачами, через що, ймовірно, намагаються завдати удару по шлюзах гребель, щоб затопити військові контрольно-пропускні пункти українських військ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська 21 вересня обстріляли ракетами Чугуївський район Харківщини. Внаслідок обстрілів зруйновано верхній шлюз на Печенізькій дамбі.

Окупанти вже не перший день обстрілюють дамбу Печенізького водосховища. 20 вересня місцева влада попередила про загрозу підтоплення.

Новини України: селяни на березі Каховського водосховища побоюються, що дамба не витримає води

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