Окупанти б’ють по дамбах, щоб зірвати наступ ЗСУ — британська розвідка

Російські окупанти завдають ударів по дамбах, щоб спробувати зірвати просування Збройних Сил України.

Малоймовірно, що атаки викликали значний збій в українських операціях через велику відстань між пошкодженими греблями та зонами бойових дій.

Про це повідомили у зведенні розвідки Великої Британії.

"ЗСУ просуваються вперед на південь від місць ударів уздовж обох річок, а російські командири стурбовані своїми оперативними невдачами, через що, ймовірно, намагаються завдати удару по шлюзах гребель, щоб затопити військові контрольно-пропускні пункти українських військ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська 21 вересня обстріляли ракетами Чугуївський район Харківщини. Внаслідок обстрілів зруйновано верхній шлюз на Печенізькій дамбі.

Окупанти вже не перший день обстрілюють дамбу Печенізького водосховища. 20 вересня місцева влада попередила про загрозу підтоплення.

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