Окупанти б’ють по Харківщині: який район найбільше потерпає від ударів РФ

Окупаційні війська продовжують обстрілювати прилеглі до кордону з РФ та лінії зіткнення території Харківщини. Найбільше страждає Куп'янський район.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Також під ворожим вогнем минулої доби опинялися населені пункти Харківського та Чугуївського районів.

Внаслідок ворожих обстрілів в селищах Дворічна та Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі. На щастя, ніхто не постраждав.

Крім того, в деокупованих районах області триває розмінування. Протягом доби піротехніки ДСНС знешкодили 43 вибухонебезпечні предмети.

"Наші військові на лінії зіткнення надійно тримають позиції та вживають дії для остаточного звільнення від окупантів Харківської області. Віримо в ЗСУ та підтримуємо наших захисників", - підсумував посадовець.

Нагадаємо, увечері 26 грудня у Харкові та області пролунали вибухи.

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