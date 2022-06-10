Окупанти б’ють по Харкову бомбами та ракетами більшої потужності: Терехов описав ситуацію в місті

Окупанти б’ють по Харкову бомбами та ракетами більшої потужності: Терехов описав ситуацію в місті

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив 10 червня, що інтенсивність ворожих обстрілів обласного центру останніми тижнями зменшилася, проте російські війська використовуюжть потужніші боєприпаси.

Ситуація в Харкові напружена, близько 150 тис. містян залишилися без житла.

Про це Терехов сказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Попри те, що інтенсивність обстрілів Харкова зменшилася, по місту почали застосовувати бомби та ракети більшої потужності. І ті руйнування, які є на сьогодні, дуже і дуже серйозні. Ситуація, звісно, ​​напружена, але вона контрольована", – розповів мер.

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Він також повідомив про наміри окупантів дестабілізувати ситуацію в Харкові, щоб не працювали підприємства, а люди перебували у постійному страху.

"Але харків'яни – мужні люди. Працюють ринки. Малий бізнес почав відкриватися. Але, звичайно, треба бути дуже обережними, ударів із боку російського агресора може бути завдано будь-якої хвилини", ­– застеріг Терехов.

За даними міського голови, внаслідок війни приблизно 150 тис. харків'ян залишилися без житла.

Нагадаємо, протягом попередньої доби, 9 червня, на Харківському напрямку російські війська були зосереджені на обороні, тож просування на лінії зіткнення не було.

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