Окупанти б'ють по кожній будівлі: очільник Луганської ОВА розповів про ситуацію в регіоні

Їх не зупиняє навіть те, що там залишаються мирні жителі, які гинуть в будинках та на подвір'ях.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Зі всіх видів важкого озброєння вони не припиняють вогневий вплив по Білогорівці та Золотарівці. Застосовують ствольну та реактивну артилерію. Б'ють по домівках, по кожній будівлі, яка здається їм можливим укріпленням. Аби просунутись, не рахують особистих втрат і не жаліють жителів області", - зазначив він.

Гайдай наголосив, що схожа ситуація і в населених пунктах Донецької області, які розташовані поблизу межі з Луганщиною.

Водночас очільник області додав, шо ЗСУ тримають оборону. Багато було слів, мовляв росіяни оточили нас в Лисичанську, пропагандистські рупори казали навіть про декілька "котлів". Наголошу, що із Лисичанська наші війська відійшли централізовано. Навіть ті бійці, які прикривали відхід, нанесли росіянам значних втрат, сказав голова ОВА.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 135-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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