Окупанти б'ють по місцях масового скупчення людей та атакують портову і виробничу інфраструктуру: яка ситуація на півдні

Окупанти б'ють по місцях масового скупчення людей та атакують портову і виробничу інфраструктуру: яка ситуація на півдні

В операційній зоні сил оборони південного фронту воєнна ситуація складна, але контрольована.

Тим часом російські війська продовжують завдати ракетних ударів та обстрілювати населені пункти південних регіонів.

Про оперативну ситуацію повідомляє пресслужба ОК "Південь".

У Криворізькому районі вночі ворог знов обстріляв з артилерії Велику Костромку. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередачі, інших втрат та руйнувань нема.

"Вранці російські окупанти завдали масованого ракетно-артилерійського удару по Миколаївщині. Після обстрілу с. Шевченкове Шевченківської громади загорівся пустий зерновий склад. Обстрілів також зазнали Широківська та Галицинівська громади. Влучання були переважно по дорогах між населеними пунктами та сільськогосподарських площах, внаслідок чого сталося загоряння полів з врожаєм", - йдеться у повідомленні.

Ворожою авіацією завдано удар ракетою повітряного базування Х-59 по сільськогосподарським угіддям Березнегуватівської громади. Без втрат. По Очакову ворог двічі вдарив реактивною системою залпового вогню "Смерч". За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Щодо ситуації в Миколаєві, по місту та передмістю було випущено більше десятка ракет РФ. Ворог продовжує атакувати портову та виробничу інфраструктуру, логістичні підприємства міста. Також зухвало б’є по місцях імовірного масового скупчення людей. Так в передмісті Миколаєва зафіксовано влучання в базу відпочинку та у житловий багатоквартирний будинок і гаражний кооператив в самому місті. Триває робота рятувальників. Наразі відомо про 4 загиблих та 2 поранених. Інформація уточнюється.

На Херсонщині ситуація в окупованих громадах напружена. У багатьох населених пунктах місцеві жителі розповідають про ротацію російської армії. Нові окупанти заселяються в будинки, чиї господарі виїхали. Продовжується мародерство і викрадення людей.

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"Разом з тим рух спротиву окупаційній владі змушує колаборантів нервуватися. В День Конституції України всі вулиці Херсону були сповнені мотиваційними листівками, графіті і жовто-синіми стрічками, нагадуючи, що Херсон - це Україна", - додали у ОК "Південь".

Одещину вночі двічі атаковано ракетами "Онікс", випущену береговим ракетним комплексом “Бастіон” з території тимчасово окупованого Криму сили протиповітряної оборони ліквідували над морем. А Х-59, випущена штурмовиком з акваторії Чорного моря по гирлу Дунаю влучила в берегову смугу.

Як раніше повідомляли, в акваторії Чорного моря вороже корабельне угруповання збільшилося на один великий десантний корабель. Наразі в Чорному морі Росія накопичила понад півтора десятка крилатих ракет для завдання ударів по Україні.

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