Окупанти б'ють по позиціях ЗСУ по лінії фронту та намагаються вийти на адмінкордони Донецької області – Генштаб

Росіяни не полишають спроб захопити всю Донецьку область. Окупанти також зосередили зусилля на утриманні тимчасово захоплених територій.

Російські окупанти намагаються утримувати тимчасово захоплені території, а також не припиняють спроб виходу на адміністративний кордон Донецької області.

Про це йдеться у зведенні Генштабу 15 жовтня.

Зазначається, що агресор продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Окупаційні війська не припиняють обстрілювати позиції ЗСУ.

"Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення", – йдеться у повідомленні.

Протягом доби окупанти завдали 4 ракетні та 17 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів з РСЗВ.

У Генштабі повідомили, що ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни більш ніж 20 населених пунктів. Серед них - Костянтинівка, Білогір’я, Іванівка, Нікополь, Бахмут, Соледар, Яковлівка, Давидів Брід та Наливайківка.

В зону ураження потрапили інфраструктурні об’єкти на території Запорізької, Київської та інших областей. Для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва "Shahed -136".

Нагадаємо, що станом на 15 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 64 700 тисяч осіб. Дані уточнюються.