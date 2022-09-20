Окупанти б’ють ракетами по дамбі на Харківщині: є загроза підтоплення

Російські війська протягом останньої доби кілька разів атакувала і продовжують обстрілювати дамбу Печенізького водосховища у Харківській області. Влада попередила про загрозу підтоплення.

За оголошення тривоги місцевим жителям необхідно взяти речі першої необхідності та евакуюватися.

Про це голова Печенізької громади Олександр Гусаров повідомив 20 вересня.

"Існує можлива загроза руйнування ворогом греблі Печенізького гідровузла. Можливе виникнення надзвичайної ситуації через катастрофічне затоплення територій вниз за течією", – йдеться в заяві.

Гусаров закликав місцевих жителів прислухатися до сповіщень та стежити за повідомленнями від влади.

"У випадку оголошення тривоги необхідно взяти речі першої необхідності та переміститися: жителям вулиць Берегової, Харківської, Рибної, Соснової та пров. Рибного в смт Печеніги – на вулицю Зінченка (район колишньої восьмирічної школи); жителям вулиці Гоголя в селі Кицівка – на гору (район кладовища); жителям вулиці Дьоміна в селі П'ятницьке – на височину села (ближче до лісу)", – вказано в заяві очільника громади.

Нагадаємо, російські окупанти зранку 17 вересня обстріляли Слов'янську ТЕС. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено ообладнання на території станції.

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