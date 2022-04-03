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Окупанти беруть в полон мирних мешканців та вивозять до РФ: яка ситуація в Маріуполі зранку 3 квітня

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Окупанти беруть в полон мирних мешканців та вивозять до РФ: яка ситуація в Маріуполі зранку 3 квітня

Getty Images

Що відбувається в Маріуполі.

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. В окупованому місті так і немає світла, води, опалення, зв'язку та продуктів. Там залишаються близько 160 тисяч людей. Росіяни беруть у полон мирних мешканців та масово вивозять їх до РФ.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 2 квітня.

  • Окупанти взяли в полон породіллю із Маріуполя і використовують для пропаганди

Окупанти взяли в полон породіллю з немовлям з Маріуполя, фото якої облетіли світ після авіаудару по пологовому будинку. Російська пропаганда використовує Маріанну Вишемирську для виправдання злочину. Де наразі перебуває дівчина - невідомо. Окупанти виклали "інтерв'ю" з молодою мамою, де вона розповідає нібито про події в пологовому. 

  • Мер Маріуполя повідомив про депортацію до РФ майже 40 тисяч містян

"Є така сумна статистика: майже 40 тисяч населення потрапили вже до "ДНР" або до РФ. На жаль, ми знаємо, що розлучають батьків з дітьми, приклад - наша лікарня Вишневського, де наші діти перебували на лікуванні, на адаптації.

17 дітей - не розуміємо, в якому напрямку, але поїхали з цієї лікарні, батьки евакуювалися в Запоріжжя", - сказав Вадим Бойченко.

© Getty Images
Getty Images
  • Кадирівці вчиняють звірства в Маріуполі, а окупант та його дружина радіють із цього

На перехоплених плівках СБУ один із загарбників розповідає дружині, як кадирівці біжать за маленькою українською дівчинкою і стріляють їй по ногам у Маріуполі, і все заради розваги.

  • У Мережі показали фото Маріуполя до і після війни

У Мережі показали фото міста Маріуполь до і після повномасштабного вторгнення Росії до України. На світлинах зазнімковано проспект Миру.

© Getty Images
Getty Images
  • Червоний Хрест виїхав із Запоріжжя до заблокованого Маріуполя для евакуації населення

Команда Міжнародного комітету Червоного Хреста виїхала до Маріуполя в межах відновленої спроби сприяти евакуації з обложеного міста-героя. Про це повідомив CNN пресофіцер міжнародного комітету. 

  • У Туреччині заявили про готовність евакуювати морем людей з Маріуполя

Про це заявив очільник оборонного відомства Туреччини Хулусі Акар, пише Анадолу. Він наголосив, що Туреччина готова виділити судна для організації евакуації цивільних та поранених людей з Маріуполя. За його словами, турецька сторона у цьому питанні координує свої дії зі структурами Росії та України.

© Getty Images
Getty Images

Туреччина готова надати кораблі для вивезення цивільних із Маріуполя

Туреччина готова надати кораблі для вивезення цивільних із Маріуполя

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