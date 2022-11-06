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Окупанти без успіху намагались наступати у Чугуєвському районі - ОВА

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Окупанти без успіху намагались наступати у Чугуєвському районі - ОВА

Фото: Associated Press

Росіяни не припиняють обстрілювати Харківщину.

Армія Російської Федерації намагалася наступати в Чугуєвському районі на Харківщині. Втім, окупанти відступили з втратами через відсіч українських військових.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На лінії зіткнення наші військові продовжують чинити ефективний спротив окупантам. Ворог намагався йти в наступ в районі населеного пункту Зибине Чугуївського району, але під вогнем наших захисників відступив з втратами", - заявив він.

Синєгубов також розповів про добу в області. За його словами, росіяни продовжили обстріли територій Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів, які прилеглі до лінії зіткнення та кордону з агресоркою Росією.

"Минулої доби випадків отримання цивільними поранень внаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано", - наголосив керівник ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.  Ударів противника зазнали райони понад 35 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
445
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