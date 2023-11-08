Окупанти безуспішно атакували на 6 напрямках: ЗСУ продовжують наступ – зведення Генштабу

В Україні на фронті протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав шість ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу 8 листопада.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області, де наші захисники відбили шість атак противника.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва.

На Бахмутському напрямку воїни ЗСУ відбили 6 атак окупантів біля Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони відбили 14 атак противника поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області, де наші захисники відбили 17 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили сім артилерійських засобів, два пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, дві радіолокаційних станції та станцію радіоелектронної боротьби противника.

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