Окупанти безуспішно намагалися встановити контроль над Рубіжним: на Донбасі відбито 12 атак росіян

Російські військові не залишають спроб захопити Донбас.

Зокрема, на Сєвєродонецькому напрямку росіяни спробували встановити контроль над Рубіжним. Втім, це було безуспішним.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Армія Російської Федерації також здійснила безрезультатні штурмові дії в районах Нижнього, Тошківки, Оріхового.

Протяягом минулої доби на фронті Луганщини і Донеччини відбито 12 атак ворога. Крім того, знищено 12 танків, чотири артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, дві одиниці спеціальної інженерної техніки та сім автомобілів. Також Підрозділи ППО збили один ворожий гелікоптер Мі-24 та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Як повідомлялося, у Донецькій області окупанти зосередили усі зусилля у напрямку Рубіжного. Окупанти намагаються взяти місто під контроль. Також вони не припиняють штурмові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдієвському, Курахівському напрямках.

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