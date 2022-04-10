Окупанти безуспішно намагалися взяти Олександрівку: втратили близько роти тактичної групи

Росіяни також втратили чимало техніки.

Російські окупантинамагаються взяти під контроль населений пункт Олександрівка, але їхм це не вдається.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройни сил України.

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Зазначається, що штурм на Південнобузькому напрямку не дав російським окупантам бажаного результату. Таким чином окупанти втратили до ротної тактичної групи особового складу та техніки.

До слова, на території Донецької та Луганської областей українським військовим протягом минулої доби вдалося відбили вісім атак ворога. Крім того, знищено чотири танки, вісім одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.

Як повідомлялося, армія Російської Федерації намагаєься прорвати оборону підрозділів Збройних Сил України у районі міста Ізюм Харківської області та встановити повний контроль над містом Маріуполь. Окупанти здійснюють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.

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