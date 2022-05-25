Окупанти безуспішно намагаються відбити втрачені позиції на півночі Харківщини - Міноборони

У середу, 25 травня, військові країни-агресорки Росії намагалися контрнаступати у напрямку кількох населених пунктів в Харківській області.

Окупанти намагалися здійснити наступ у напрямку сіл Тернова, Руські Тишки і Питомник.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

"Українські воїни відбили кілька спроб російських окупантів просунутися в напрямку села Довгеньке Харківської області та села Богородичне на Донеччині. Ворог шукає спроби віднайти слабкі місця у системі оборони наших військ. До цього активно залучає артилерію і армійську авіацію", - сказав речник відомства.

За його словами, на Харківському напрямку окупанти зосередилися на утриманні займаних рубежів та районів. Крім того, вони намагаються не допустити подальшого звільнення українськими військовими тимчасово окупованих територій.

Також Мотузяник повідомив, що російські окупанти збираються відновити наступ на Слов'янськ, що у Донецькій області.

Нагадаємо, розпочалась 91 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. На Донбасі ЗСУ відбили 8 ворожих атак та знищили 23 одиниці техніки окупантів. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 25 травня.

Читайте також: