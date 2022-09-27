Окупанти бідкаються через низьку явку на "референдум" на Луганщині - Гайдай

Загарбники не в змозі провести без кричущих порушень так званий "референдум".

Одна із найнижчих явок на "референдум" Росії спостерігається у Новопсковській громаді на Луганщині.

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни незадоволені, що там вимушено віддали свої голоси на 5-10 % луганчан менше, ніж в інших населених пунктах. Тому вирішили підсилити виїзні бригади ще одним військовим. На четвертий день псевдореферендуму до хат заходили вже по дві людини з автоматами", - зазначив він.

За його словами, результати окупанти "підрахувати" ще не встигли.

Також повідомляється, що міжнародний "незалежний" спостерігач із Нідерландів в коментарі зізналася, що до початку російського вторгнення мешкала в Росії..

Збройні сили України продовжують знищувати ворога та його командні пункти у Луганській області.

Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян в районах населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам’янка, Первомайське.

Нагадаємо, на Луганщині окупанти почали мобілізацію лікарів.

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