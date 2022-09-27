Окупанти бідкаються через низьку явку на "референдум" на Луганщині - Гайдай

Загарбники не в змозі провести без кричущих порушень так званий "референдум".
Одна із найнижчих явок на "референдум" Росії спостерігається у Новопсковській громаді на Луганщині.
Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Росіяни незадоволені, що там вимушено віддали свої голоси на 5-10 % луганчан менше, ніж в інших населених пунктах. Тому вирішили підсилити виїзні бригади ще одним військовим. На четвертий день псевдореферендуму до хат заходили вже по дві людини з автоматами", - зазначив він.
За його словами, результати окупанти "підрахувати" ще не встигли.
Також повідомляється, що міжнародний "незалежний" спостерігач із Нідерландів в коментарі зізналася, що до початку російського вторгнення мешкала в Росії..
Збройні сили України продовжують знищувати ворога та його командні пункти у Луганській області.
Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян в районах населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам’янка, Первомайське.
Нагадаємо, на Луганщині окупанти почали мобілізацію лікарів.
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