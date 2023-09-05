Окупанти бідкаються, що ЗСУ підійшли упритул ще на одній ділянці фронту

Український контрнаступ триває. Росіяни визнають, що ЗСУ успішно просуваються вперед з мінімальними втратами.

Окупанти бідкаються, що ЗСУ під час контрнаступу підійшли упритул ще на одній ділянці фронту. Так, ЗСУ нібито наступають в напрямку Новомайорського біля Вугледару.

Про це заявив колаборант Олександр Ходаковський — експрацівник СБУ, який став так званим заступником начальника "Росгвардії ДНР". Офіційно цю інформацію українські військові не підтверджували.

"Після кількох днів артпідготовки противник перейшов до наступальних дій на ділянці Новодонецьке - Новомайорське. Найбільша активність спостерігається в районі селища Новодонецьке - робиться спроба прориву із застосуванням великої кількості бронетехніки", - сказав зрадник.

Новомайорське / Фото: Deepstatemap

Він визнає, що українці кілька днів випускали по позиціях окупантів значну кількість снарядів "ледь не цілодобово".

"Крім психологічного впливу на бійців (окупантів - ред.) така інтенсивна артилерійська робота призвела до того, що мінні загородження втратили свою ефективність, а безперервність артобстрілів не дала можливості саперам виконати постановку мін і відновити зруйноване", - каже колаборант.

Внаслідок цього, ЗСУ нібито змогли підійти до позицій ворога впритул. Ходаковський зізнається, що українські військові навіть не зазнали втрат і безперешкодно висадили десант.

Нагадаємо, Королівський інститут досліджень оборони та безпеки повідомив, що російська армія відмовляється від радянських стратегій і активно вчиться в української під час контрнаступу.

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