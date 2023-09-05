Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти бідкаються, що ЗСУ підійшли упритул ще на одній ділянці фронту

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
487
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти бідкаються, що ЗСУ підійшли упритул ще на одній ділянці фронту

Робота ЗСУ на фронті / Фото: Getty Images

Український контрнаступ триває. Росіяни визнають, що ЗСУ успішно просуваються вперед з мінімальними втратами.

Окупанти бідкаються, що ЗСУ під час контрнаступу підійшли упритул ще на одній ділянці фронту. Так, ЗСУ нібито наступають в напрямку Новомайорського біля Вугледару. 

Про це заявив колаборант Олександр Ходаковський — експрацівник СБУ, який став так званим заступником начальника "Росгвардії ДНР". Офіційно цю інформацію українські військові не підтверджували.

"Після кількох днів артпідготовки противник перейшов до наступальних дій на ділянці Новодонецьке - Новомайорське. Найбільша активність спостерігається в районі селища Новодонецьке - робиться спроба прориву із застосуванням великої кількості бронетехніки", - сказав зрадник.

Новомайорське / © Deepstatemap
Новомайорське / Фото: Deepstatemap

Він визнає, що українці кілька днів випускали по позиціях окупантів значну кількість снарядів "ледь не цілодобово".

"Крім психологічного впливу на бійців (окупантів - ред.) така інтенсивна артилерійська робота призвела до того, що мінні загородження втратили свою ефективність, а безперервність артобстрілів не дала можливості саперам виконати постановку мін і відновити зруйноване", - каже колаборант. 

Внаслідок цього, ЗСУ нібито змогли підійти до позицій ворога впритул. Ходаковський зізнається, що українські військові навіть не зазнали втрат і безперешкодно висадили десант.

Нагадаємо, Королівський інститут досліджень оборони та безпеки повідомив, що російська армія відмовляється від радянських стратегій і активно вчиться в української під час контрнаступу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
487
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація