Окупанти били майже всюди: у Генштабі ЗСУ повідомили про ситуацію на фронті

Лише на одному напрямку під вогнем опинилися понад 40 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

На півночі України ситуація без суттєвих змін - у Білорусі продовжили закриття повітряного простору на півдні та перевіряють війська на готовність.Тим часом російські окупанти здійснювали обстріли на інших напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ 8 жовтня.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. В Республіці Білорусь до 15 жовтня продовжено заходи з перевірки військ. Також, вчергове, продовжили закриття повітряного простору у південних областях цієї країни", – йдеться у повідомленні.

На інших напрямках окупаційні війська продовжили обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів:

на Сіверському напрямку – Сеньківка, Блешня і Миколаївка Чернігівської області, а також Бачівськ, Старикове, Кіндратівка та Біловоди Сумської області;

– Сеньківка, Блешня і Миколаївка Чернігівської області, а також Бачівськ, Старикове, Кіндратівка та Біловоди Сумської області; на Слобожанському напрямку – Уди, Козача Лопань, Красне, Глибоке, Огірцеве, Варварівка, Нескучне, Тернова та Дворічна;

– Уди, Козача Лопань, Красне, Глибоке, Огірцеве, Варварівка, Нескучне, Тернова та Дворічна; на Краматорському напрямку – Терни, Новоєгорівка, Макіївка, Ямполівка, Дронівка, Серебрянка, Білогорівка, Веселе та Григорівка;

– Терни, Новоєгорівка, Макіївка, Ямполівка, Дронівка, Серебрянка, Білогорівка, Веселе та Григорівка; на Бахмутському напрямку – Верхньокам’янське, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Майорськ та Нью-Йорк;

– Верхньокам’янське, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Майорськ та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку – Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

– Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад двадцяти населених пунктів. Серед них - Темирівка, Зелене Поле, Времівка, Нескучне, Вугледар, Павлівка, Ольгівське, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне та Мирне.

У Генштабі додали, на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад сорока населених пунктів. Зокрема, для атаки на інфраструктуру Нікополя та територій Миколаївської області ворог знову задіяв іранські безпілотники-камікадзе.

Роль Білорусі у війні проти України

Білорусь бере участь у війні проти України від 24 лютого. Саме з території цієї держави Росія запускала по Україні ракети. Також із Білорусі на Київ пішли в наступ російські війська.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав 4 жовтня, що його країна бере участь у війні проти України на боці Росії. У Білорусі також вирішили перевірити військовозобов'язаних білорусів.

Олексій Данілов раніше наголошував, що якщо з боку Білорусі знову суне армія, Україна на це реагуватиме силовими методами.