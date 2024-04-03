Окупанти били по Харківщині артилерією, мінометами та авіабомбами: серед жертв – дитина (фото)

За добу армія РФ атакувала низку населених пункті на Харківщині.
Окупаційна армія Росії за добу атакувала з артилерії, мінометів та КАБ близько 15 населених пунктів Харківщини. Серед жертв – 11-річний хлопчик та його 58-річний батько.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
Так, 3 квітня о 03:29, внаслідок обстрілу КАБ м. Куп'янськ було пошкоджено гаражі в гаражному кооперативі та приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила. Повторний обстріл стався о 3:32 – також без руйнувань та постраждалих.
О 03:25 внаслідок ворожого обстрілу КАБ в селищі Борова Ізюмського району пошкоджено будівлю освітньої установи та гаражі. Інформація про потерпілих не надходила.
У с. Кучерівка Куп'янського району внаслідок обстрілу КАБ пошкоджені дві приватні будинки. Без постраждалих.
Внаслідок ворожого артобстрілу с. Новоосинове Куп‘янського району пошкоджено приватний будинок. На місці удару загинув 58-річний чоловік, а в лікарні, внаслідок отриманих поранень, загинув його 11-річний син.
Російські окупанти артилерією обстріляли с. Івашки Богодухівського району. У результаті 12 ударів знищено п‘ять житлових будинків. Відсутнє енергопостачання. Без жертв.
У селі Липці Харківського району внаслідок обстрілу було зруйновано склад-магазин та пошкоджено приміщення установи. Також було пошкоджено приватний житловий будинок та магазин навпроти. Без постраждалих.
Нагадаємо, на Сумщині зафіксовано 226 вибухів.
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