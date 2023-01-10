Окупанти били по Херсонщині майже пів сотні разів, є загиблі: що відомо

Окупанти гатили по Херсонщині з танків, артилерії, РСЗВ і мінометів.

Херсонську область 9 січня російські окупанти обстріляли 46 разів. Є жертви.

Про це повідомив зранку 10 січня голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його даними, обстрілювали область росіяни з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

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Внаслідок російських обстрілів загинули дві людини ще двоє жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Сам Херсон росіяни обстріляли 14 разів – вкотре атакували житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.

Херсонщина у вогні

11 листопада 2022 року українські військові звільнили Херсон - єдиний обласний центр, який ще на початку війни захопили російські окупанти. Після деокупації росіяни не припиняють обстріли міста, внаслідок яких гинуть мирні жителі.

Так, вдень 9 січня російські окупанти знову завдали артудару по житловому кварталу Херсона. Повідомлялося про жертв.

За даними ОП, через влучання снаряда почалася пожежа в приватному житловому будинку.

8 січня росіяни обстріляли Херсон запалювальними снарядами (відео).

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