Окупанти більше не почуваються безпечно в Маріуполі – розвідка Британії назвала причини

Російські загарбники все більше занепокоєні вибухами у Маріуполі, які останнім часом збільшились.

Українські військові від 21 лютого 2023 року завдали щонайменше 14 ударів по тимчасово окупованому Маріуполю, який розташований за 80 км від лінії фронту. Тепер загарбники занепокоєні вибухами у місті, яке вони вважали недосяжним для ударів з боку ЗСУ.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Ударів було завдано по складу боєприпасів в аеропорту, двох паливних складах та металургійному комбінату, який Росія використовує як військову базу.

"Росія, ймовірно, стурбована тим, що незрозумілі вибухи відбуваються в зоні, яку вона раніше оцінювала як таку, що виходить за межі звичайних українських ударних можливостей. Хоча Маріуполь був значно зруйнований на початку війни, він важливий для РФ, тому що це найбільше місто, захоплене 2022 року, яке вона все ще контролює, і розташоване на ключовому логістичному шляху", - пояснює британська розвідка.

Ситуація у Маріуполі

Останнім часом у Маріуполі все частіше лунають потужні вибухи. Так, 22 лютого в районі морського порту Маріуполі були "прильоти" по ворожих складах з боєприпасами.

Наступного дня, 23 лютого, у Маріуполі прогриміли кілька вибухів протягом дня: і в районі комбінату Ілліча, і в центрі міста.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що вибухи в окупованому Маріуполі за останні дні – результати роботи ЗСУ.

Колишній радник Офісу президента, військовий оглядач Олексій Арестович впевнений, що заява головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про ймовірне звільнення Маріуполя цьогоріч сказана невипадково.

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