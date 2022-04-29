Окупанти блокують "Азовсталь" і намагаються утримувати позиції біля Харкова - Генштаб

Розпочалася 65 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Росія не припиняє ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Окупанти продовжують наступальні дії у Східній операційній зоні, аби отримати повний контроль над територією Донецької і Луганської областей.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 29 квітня.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському напрямку змін у діяльності та складі угруповання противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні займаних позицій в районі Харкова та намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів ЗСУ на окремих напрямках.

На Ізюмському напрямку активних наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на веденні розвідки, виявленні оборонних позицій підрозділів Сил оборони та їх ураженні вогнем артилерії.

На Донецькому і Таврійському напрямках, з метою недопущення перегрупування наших військ, ворог здійснює обстріли позицій із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж всієї лінії зіткнення. Російські окупанти продовжують блокування наших підрозділів у Маріуполі, в районі заводу "Азовсталь".

На тимчасово зайнятих територіях окупаційна влада продовжує здійснювати заходи щодо обмеження пересування та затримання місцевих жителів і блокування гуманітарних вантажів з території України. Окрім того, російські окупанти грабують селян. Так, наприклад, із сільгосптовариства у місті Камянка-Дніпровська викрадено понад 60 тон пшениці разом із вантажним транспортом.

За попередню добу Українськими захисниками було уражено 15 повітряних цілей: один літак, п’ять крилатих ракет та дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Українські захисники ведуть активну маневрену оборону, в окремих місцях завдають контрударів. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено шість танків, одну артилерійську систему, дванадцять одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку.

Як повідомлялося, радник Офісу президента Олексій Арестович дав новий прогноз щодо подій, які можуть відбуватися у війні Росії проти України найближчим часом. Як прогнозує Арестович, запеклі бої можуть відновитися у червні – на початку липня 2022 року.

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