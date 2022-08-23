Окупанти блокують цивільні судна у Чорному та Азовському морях - Генштаб ЗСУ

Зазначають ураження військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

На Південнобузькому напрямку окупант задіяв танки, ствольну артилерію та РСЗВ для обстрілів районів населених пунктів Посад-Покровське, Олександрівка, Прибузьке, Лупареве, Мирне, Новогригорівка, Червона Долина, Первомайське, Киселівка, Любомирівка, Андріївка, Новоолександрівка, Миколаївка, Князівка та Іванівка.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ ввечері 23 серпня.

За інформацією командування, ворог завдав авіаударів біля Трудолюбівки, Андріївки та Новогригорівки. Для розвідки позицій наших військ та корегування вогню артилерії противник активно задіював БпЛА.

Ба більше, корабельне угруповання окупантів в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання з блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураження військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

Нагадаємо, що українські військові збили російський винищувач Су-30СМ з бортовим номером RF81771, ймовірно, у Харківській області.

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