Окупанти блокують гуманітарні вантажі: якою є обстановка у Маріуполі, Енергодарі та Пологах

Попри домовленості, загарбники знову обстрілювали трасу, якою прямував гуманітарний конвой.

Окупанти блокують будь-які гуманітарні вантажі до Маріуполя й не дозволяють вивозити людей зі зруйнованого міста.

Напередодні до Запоріжжя повернулись десятки автобусів, які відправляли туди для порятунку людей, йдеться у сюжеті ТСН.

Попри домовленості, загарбники знову обстрілювали трасу, якою прямував гуманітарний конвой. Саме до Запоріжжя наразі намагаються доправити українців з південних територій. Місто готується дати відсіч ворогу. А в області не припиняються мітинги проти російської агресії.

Вже тиждень мелітопольці виходять на акції протесту – заборону окупантів на вуличні збори ігнорують. Зранку росіяни увірвались до будинку депутатки обласної ради Лейли Ібрагімової, однієї з організаторок мітингів. Жінку вивезли у невідомому напрямку. Згодом рідні повідомили, що за кілька годин вона повернулася додому.

В окупованих Пологах хазяйнують російські мародери. В Токмаку у власників крамниць грабіжники в погонах забирають все, що заманеться.

Вантажівки з ліками, водою та продуктами із Запоріжжя вкотре рушили у напрямку Енергодара й Маріуполя. До міста Енергетиків конвой доїхав. Але найскладніша ситуація наразі в Приазов'ї – туди, окрім гуманітарки, пішли десятки автобусів – щоб вивезти людей із пекла, який там влаштували нацисти із РФ.

Попри домовленості, окупанти вкотре не пустили мирний транспорт. Дорогу почали обстрілювати. Конвой змушений був знову повернутися до Запоріжжя.

У приміщенні запорізького цирку та дитячих садках готові до прийому біженців. Лише напередодні там допомогли розміститися понад півтисячі людей. З переселенцями працюють волонтери, Червоний Хрест, психологи, які надають всю необхідну допомогу. Тим часом місто укріплюється.

Волонтери разом із теробороною зміцнюють підступи до Запоріжжя. Робота зі зведення укріплень триває щодня. Підходи до обласного центру перетворилися на неприступні лінії, у місті важко упізнати колись знайомі вулиці – через суцільні блокпости і перешкоди.

У Запоріжжі показують – окупантів чекають хіба для того, аби знищити. Сьогодні ж тут замалювали відомий мурал із суперменом. З костюма персонажа прибрали літеру ЗЕТ. Замість неї тут подякували нашим збройним силам.

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