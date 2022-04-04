Окупанти блокують колони автобусів з Бердянська: не хочуть випускати чоловіків будь-якого віку

На блок-постах людей змушують вивантажувати з автобусів речі.

Окупанти країни-загарбниці Росії блокують колони автобусів з Бердянська до Запоріжжя біля Василівки.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами, російські окупанти роблять це, бо не хочуть пропускати чоловіків будь-якого віку. Наомість жінки не згодні залишати своїх чоловіків. Крім того, на кожному блок-посту армія Російської Федерації змушує людей повністю вивантажувати з автобусів усі речі.

"Це чергові злочини проти мирного населення. Вони обов’язково будуть задокументовані і покарані. Кожен терорист, кожна істота, яка знущається над українськими людьми, буде відповідати за свої вчинки", - наголосив представник міськради.

Як повідомлялося, на окупованій території Запоріжжя ворог розміщує озброєння і техніку біля людських помешкань. Зазначається, що російські загарбники займаються мародерством та пограбуваннями. Таким чином вони намагаються покращити своє матеріальне становище за рахунок так званих "трофеїв".

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