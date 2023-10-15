Окупанти бомбардувальником атакували об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні

У Херсоні під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух.

Російські окупанти вранці 15 жовтня завдали авіаудар по об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні із бомбардувальника СУ-34.

Про це повідомив керівник МВА Роман Мрочко.

Попередньо, росіяни скинули дві керовані авіаційні бомби.

"Близько години тому з різницею в 30 хвилин військовими РФ із СУ-34 було завдано авіаудар, попередньо 2 КАБ, у районі об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Херсоні вранці 15 жовтня пролунав вибух під час сигналу повітряної тривоги, одразу після цього у деяких районах міста зникла електрика, є перебої з водою.

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