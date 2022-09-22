Окупанти бомбили театр, заповідник, перебиті газопровід та водогін, горів буксир: деталі обстрілів Миколаївщини

Обстрілювали війська РФ минулої доби Миколаїв, населені пункти Миколаївського, Баштанського районів.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Вночі, 22 вересня, близько 00:15 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, попередньо, зенітно-ракетними системами С-300. Внаслідок чого пошкоджено багатоповерхові будинки, вибиті вікна, газопровід, водогін, подвір’я кінотеатру та театру, адміністративні будівлі.

Також о 01:21 внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа складського приміщення. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Крім того, під ворожим вогнем було село Полігон Шевченківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора, 21 вересня, вороги гатили по Куцурубській громаді. О 12:00 обстрілювала армія РФ села Дмитрівка та Парутине. Влучання зафіксували переважно за населеними пунктами та по відкритих територіях. Постраждалих немає.

Протягом 21 вересня реактивними снарядами росіяни тричі атакували район Національного історико-археологічного заповідника "Ольвія" в напрямку Парутиного. Без жертв та постраждалих.

Вчора, 21 вересня, з 12:23 ворог завдавав артилерійські обстріли по прибережній зоні м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого виникла пожежа на буксирі. Постраждалих немає.

Протягом дня 21 вересня під ворожим вогнем було смт Первомайське Первомайської громади. Переважно влучання по відкритих територіях, частково зруйновано житловий будинок. Постраждалих немає.

Зранку, 22 вересня, о 05:55 в с. Калинівка Воскресенської громади внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа почтового відділення. Без жертв та постраждалих.

Під постійним вогнем залишаються села, які розташовані на лінії розмежування Березнегуватської громади. Протягом 21 вересня проведено ворожі обстріли з 16:35 до 16:55 біля околиці села Лепетиха та Кавказ, о 20:15 в смт Березнегувате. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджених житлових будинків уточнюється.

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21 вересня та 22 вересня були обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

"Сьогодні, 22 вересня, о 01:00, 03:00, 05:00 обстрілів зазнало с. Широке та с. Червона Долина Широківської громади, поза межами населених пунктів. Постраждалих та руйнувань немає. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - додав Кім.

Як повідомлялося, СБУ затримала російського агента в Миколаєві, який коригував ракетні удари, щоб зірвати опалювальний сезон.

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