Окупанти бояться артилеристів ЗСУ і більше не зберігають боєприпаси на складах - Гайдай

Загарбники держави-терористки бояться українських артилеристів. Раніше окупанти мали значну перевагу у вогневому впливі, то тепер завдяки західній зброї українські захисники стали сильшими. Високоточні влучання по ворожих складах це підтверджують.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Раніше перевага була тотальна. До прикладу, на 186 пострілів росіян українці відповідали 12-14. Зараз ця ситуація змінюється завдяки західній зброї. Справа не в тому, що ми більше стали стріляти. Справа у тому, що ми почали влучати у далекі склади, які розташовані глибоко в тилу російської армії. Результат роботи цієї західної зброї дуже чудовий", - наголошує очільник Луганщини.

За його словами, російські військові мають ускладнену логістику постачання на передову, а це грає на руку ЗСУ. Росіяни більше не зберігають боєприпаси на складах, а працюють "з колес" - одразу везуть машинами на передову.

Як повідомлялося, армія Російської Федерації вже два місяці не залишає спроб повністю захопити трасу між Лисичанськом та Бахмутом. Українські військові щільним вогнем зупинили спробу ворога заволодіти цим сратегічним автошляхом. Окупанти змушені були посунутися назад. Контроль над декількома кілометрами цієї дороги армії РФ встановити досі не під силу.

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