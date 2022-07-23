Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ та мінують узбережжя річки Інгулець - ISW

Росіяни мінують узбережжя річки Інгулець та готуються до контрнаступу Збройних сил України на півдні.

Українські війська утримують плацдарм на річці Інгулець біля Лозового. Росіяни продовжували зосереджуватися на обороні раніше зайнятих позицій та намагаються запобігти наступу українських військ на Південному напрямку.

Про це повідомляє Інститут дослідження війни (ISW)

Російські війська мінують дороги та береги річки Інгулець у районах, що межують зі Снігурівкою та Зеленодольськом, що свідчить про те, що російські війська можуть готуватися до контрнаступу України в цьому районі.

Американські аналітики констатують, що українські сили продовжують загрожувати російським опорним пунктам логістики на Південном напрямку. Зокрема, 22 липня українські війська знищили п'ять російських опорних пунктів і два російських склади боєприпасів у районі Зелендольська та Скадовська Херсонської області.

Раніше віцепрем'єр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Херсонської області евакуюватись будь-якими доступними шляхами, щоб не заважати українській армії звільнити окуповані райони. За її словами, окупанти використовують цивільне населення як "живий щит".

"Будуть величезні бої. Я не хочу нікого лякати, всі й так все чудово розуміють", — сказала вона.

Раніше військовий експерт із аналітичного центру Королівського об'єднаного інституту збройних сил Ніл Мелвін висловив думку, що вирішальна битва України з російською армією відбудеться не на сході країни, де наразі Росія завдає основних ударів, а на півдні, де українська армія пішла в контрнаступ із метою відвоювати свої території.

"Саме тут ми бачимо, що українці просуваються навколо Херсона. Там починаються контратаки, і я думаю, що, швидше за все, ми побачимо, як імпульс переміститься в Україні, коли вона спробує потім розпочати великомасштабний контрнаступ, щоб відкинути росіян", — сказав він.

Зазначимо, що ЗС РФ у різний спосіб хочуть приховати великі втрати. В Херсоні тіла вбитих окупантів спалюють та хочуть видати це за результат артобстрілів. Деякі окупанти змушені дезертирувати. Вони тікають із Херсонської області до Криму через Арабатську Стрілку.

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