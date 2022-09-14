Окупанти бояться, що їх ліквідують ЗСУ, а тому хочуть здатися у полон - Жданов про ситуацію на півдні

На півдні України російські окупанти шукають способи, аби врятуватися і не потрапити до статисти втрат армії РФ.

За словами військового експерта Олега Жданова, російські військові шукають зв'язків з українськими спецслужбами. Зокрема, роблять це командири молодшого рангу. Вони хочуть обговорити з українською стороною умови здавання до полону, аби залишитися живими.

Про це Жданов розповів в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, на Правому березі Дніпра відбувається масове дезертирство серед російських військових. Окупанти бояться ефективного вогневого впливу з боку ЗСУ. Більше того - завдяки атакам по складах з боєприпасами і логістичних ланцюжка українським захисникам вдалося знекровити угруповання росії до такого стану, що воно буквально не здатне протистояти.

Відомо, що на окуповані території на півдні України перекинули 1,3 тис. кадирівців. Олег Жданов вважає, що їх скерували туди для ловлі дезертирів. За словами експерта, російські військові далеко не втікають, а просто відмовляються брати участь у путінській "спецоперації".

Жданов також розповів, що на Херсонському напрямку молодші командири самостійно ухвалюють рішення про відведення військ. На деяких ділянках фронту окупаційні війська відійшли не на кілометри, а на десятки - від позицій ЗСУ. Так росіяни намагаються мінімізувати кількість "двохсотих" серед особового складу.

"Вони відводять їх, адже якщо їх сьогодні не відведуть, то завтра вони побіжать. Такою є ситуація на Правому березі Дніпра", - наголосив Жданов.

Він зауважує, що на Правому березі у ворога шанси невеликі, бо потрапили росіяни у пастку. Вони можуть або перепливати річку, або йти на смерть, або ж здатися у полон.

Нагадаємо, раніше американські фахівці ISW повідомляли, що після успішного контрнаступу українських Збройних сил у Харківській області окупанти не в змозі зміцнити нову лінію фронту. Наразі війська ворога, ймовірно, зосереджені біля лінії Лиман-Ямпіль.

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