Окупанти бояться наступу ЗСУ на Крим і готуються оборонятися - ISW

Російські окупаційні війська готуються до оборони в окупованій частині Херсонській області та анексованому Криму. Зокрема, вони облаштовують передові позиції, мінують та будують інженерні укріплення на лівому березі Дніпра.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Напередодні, 13 жовтня, російські джерела та Міноборони РФ, заявили, що українські сили продовжують зусилля з укріплення довгострокових позицій на островах річки Дніпро та східному (лівому) березі Херсонської області.

Своєю чергою, український військовий оглядач Костянтин Машовець наголошує, що армія РФ активно облаштовує передові позиції, мінують та будують інженерні укріплення на лівому березі Дніпра. З його слів, окупанти заклали щонайменше три мінні поля поблизу Каховки та Малокаховки та Малокаховки, а також швидко відновлюють Керченський міст, щоб підтримати матеріально-технічне забезпечення російських військ на півдні України.

Машовець також заявив, що російське військове командування коригує свою позицію на херсонському та кримському напрямках у відповідь на занепокоєння щодо можливості широкомасштабного форсування Дніпра та розвитку українських наступальних дій на Крим.

Машовець заявив, що російське командування посилило угруповання військ "Дніпро" і Гвардію Криму, основні сили, що обороняються на цій ділянці фронту, частинами російського 70-го гвардійського мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія Південного військового округу та інші російські підрозділи, що базуються в Криму. Загальна чисельність російських військ, які обороняються на цьому напрямку, становить трохи більше 75 тисяч осіб, включаючи мобілізованих українців з окупованих Криму, Запорізької та Херсонської областей.

Також російське військове командування формує на кримському напрямку нові підрозділи з мобілізованих.

Нагадаємо, партизани зафіксували перекидання важкої техніки з Криму на одну з ділянок фронту на півдні. Так, "АТЕШ" виявив перекидання старої важкої військової техніки трасою М17-Е97, а саме танка і бензовоза.

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