Окупанти бояться втратити південь та вибудовують багатоешелонні лінії оборони і масштабно окопуються - експерт

Російські військові бояться зустрічі із Силами оборони на південному напрямку, тому формують багатоешелонні лінії оборони, які тягнуться на сотні кілометрів, з обороною ключових вузлів.

Про це 24 каналу розказав військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

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Він певен, що противник не може просто так відходити з Запорізького напрямку, тому що навіть на такому наразі другорядному напрямку, як лівий берег Дніпра на Херсонщині, окупанти будують справжній укріпрайон.

Ескперт розповуі, що російські військові масштабно окопуються на окупованих територіях Запорізької області, виконуючи величезний обсяг робіт та залучаючи величезні ресурси. Вони окопалися не лише на лінії фронту та уздовж неї, а й глибоко в тилу. За його словами, вони вже навіть бетонують укріплення, які мають стати останньою лінією оборони перед перешийком до Криму. Також вони облаштовують повноцінну 5-шарову оборону від берега Дніпра до перешийка з півостровом. Там вони створюють спеціальні зони протидесантної оборони на випадок, якщо ЗСУ проведуть десантну операцію на березі Чорного моря у районі Херсонської області.

Окрім того, російські війська зводять потужну оборону на напрямку Мелітополя, розуміючи, що Сили оборони можуть піти у наступ на цій ділянці фронту.

"Мжна лише припустити, скільки ДОТів, ДЗОТів, ліній, ровів та інших інженерних споруд там вже викопано і зведено для того, щоб вести довготривалу оборону. Тож повірити в те, що росіяни просто відходять з Запоріжжя, принаймні зараз, напрочуд важко", - сказав він.

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Чи справді окупанти втікають із Запорізького напрямку

Раніше Генштаб повідомив, що російські окупанти відводять окремі підрозділи із Запорізької області та готують до евакуації персонал "адміністрацій" населених пунктів регіону.

Напередодні мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські окупанти почали тікати з Пологів до Маріуполя, вивозячи майно з медзакладів.

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