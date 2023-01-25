Окупанти будуть активно наступати на східному напрямку до березня — генерал-майор запасу СБУ

Генерал-майор запасу СБУ припускає, що російські окупанти до березня продовжать активно наступати на східному напрямку.
Окупанти намагаються зібрати так званий броньовий кулак, основу якого становитимуть підготовлені мобілізовані росіяни. За допомогою нього РФ планує атакувати Донецьку та Луганську області.
Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військовий і громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.
За його словами, частину мобілізованих російська влада кидала одразу у вир війни, інша частина новобранців таки проходила первинну підготовку, і саме зараз їх підтягують до лінії фронту.
“Не всі мобілізовані першої хвилі потрапили на лінію фронту. Частину з них було одразу кинуто в бій для того, щоб закрити ті дірки, які були в обороні та в контрнаступальних їхніх підрозділах. Тому дійсно дуже величезні втрати були. Вони їх взагалі не готували і кидали в топку як дрова. А частина з них, близько 150 тис, проходили первинну підготовку, відновлення тих знань, які мали. І, зокрема, вони проходили через полігони як Росії, так і Білорусі. Тому ця вже більш підготовлена частина мобілізованих зараз підтягується до лінії фронту”, — розповів Ягун.
За словами генерал-майора запасу СБУ, ймовірно, це саме той резерв, на який розраховує ворог найближчим часом. Його, ймовірно, саме намагатимуться активно використовувати на Донецькому та Луганському напрямках.
"І наші аналітики, і українська розвідка говорили, що під час призначення Герасимова керувати їхньою так званою “спецоперацією” було поставлено завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. І це зробити було наказано буквально в найближчий місяць. Тому, я думаю, що до березня вони будуть активно наступати саме на цьому напрямку”, — розповів Ягун.
За його словами, військове керівницьво РФ перекинуло частину російських військ, які були використані на Херсонському напрямку, на Запорізький. Замість них з полігонів підтягнули свіжомобілізованих.
“І що характерно: раніше ми спостерігали все-таки багато мотострілецьких підрозділів, то зараз все більше і більше стрілецьких. І ось ці підрозділи фактично займають порожні окопи. Немає активності артилерії такої, як була на початку боїв. І вони намагаються накопичити якийсь броньовий кулак, як завжди було в тактиці радянської і російської армій. Але я думаю, що наша розвідка вчасно зорієнтується”, — зауважив експерт.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський президент Володимир Путін таки не скасував указу про мобілізацію в РФ, утім, офіційно оголосити другу хвилю він не може. Водночас особовий склад постійно набирають, а російська пропаганда нівелює цінність життя, намагаючись відправити російських чоловіків помирати "за царя и отечество".
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