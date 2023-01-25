Окупанти будуть активно наступати на східному напрямку до березня — генерал-майор запасу СБУ

Окупанти намагаються зібрати так званий броньовий кулак, основу якого становитимуть підготовлені мобілізовані росіяни. За допомогою нього РФ планує атакувати Донецьку та Луганську області.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військовий і громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

За його словами, частину мобілізованих російська влада кидала одразу у вир війни, інша частина новобранців таки проходила первинну підготовку, і саме зараз їх підтягують до лінії фронту.

“Не всі мобілізовані першої хвилі потрапили на лінію фронту. Частину з них було одразу кинуто в бій для того, щоб закрити ті дірки, які були в обороні та в контрнаступальних їхніх підрозділах. Тому дійсно дуже величезні втрати були. Вони їх взагалі не готували і кидали в топку як дрова. А частина з них, близько 150 тис, проходили первинну підготовку, відновлення тих знань, які мали. І, зокрема, вони проходили через полігони як Росії, так і Білорусі. Тому ця вже більш підготовлена частина мобілізованих зараз підтягується до лінії фронту”, — розповів Ягун.

За словами генерал-майора запасу СБУ, ймовірно, це саме той резерв, на який розраховує ворог найближчим часом. Його, ймовірно, саме намагатимуться активно використовувати на Донецькому та Луганському напрямках.

"І наші аналітики, і українська розвідка говорили, що під час призначення Герасимова керувати їхньою так званою “спецоперацією” було поставлено завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. І це зробити було наказано буквально в найближчий місяць. Тому, я думаю, що до березня вони будуть активно наступати саме на цьому напрямку”, — розповів Ягун.

За його словами, військове керівницьво РФ перекинуло частину російських військ, які були використані на Херсонському напрямку, на Запорізький. Замість них з полігонів підтягнули свіжомобілізованих.

“І що характерно: раніше ми спостерігали все-таки багато мотострілецьких підрозділів, то зараз все більше і більше стрілецьких. І ось ці підрозділи фактично займають порожні окопи. Немає активності артилерії такої, як була на початку боїв. І вони намагаються накопичити якийсь броньовий кулак, як завжди було в тактиці радянської і російської армій. Але я думаю, що наша розвідка вчасно зорієнтується”, — зауважив експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський президент Володимир Путін таки не скасував указу про мобілізацію в РФ, утім, офіційно оголосити другу хвилю він не може. Водночас особовий склад постійно набирають, а російська пропаганда нівелює цінність життя, намагаючись відправити російських чоловіків помирати "за царя и отечество".

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