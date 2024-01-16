Окупанти будують фортифікації навколо Євпаторії: партизани показали підготовку – фото

Росіяни зводять інженерно-фортифікаційні споруди у місті.
Партизани руху "Атеш" фіксують зусилля окупантів щодо створення більшої кількості інженерно-фортифікаційних споруд у Євпаторійському районі тимчасово окупованого Криму.
Про це рух "Атеш" повідомив у Telegram.
Так, солдати окупаційної армії РФ зводять:
- вогневі точки на будівельних об'єктах, що розташовані на береговій лінії;
- довготривалі вогневі точки (ДОТ);
- секретні позиції;
- "зуби дракона" з дротом.
"Фортифікації будуються навколо міста та його меж. Будівництво йде вздовж берегової лінії озера Сасик-Сиваш на півдні від Євпаторії, вздовж залізниці та на північ від Євпаторії біля затоки Донузлав", - розповіли партизани.
Проте в Атеш наголосили – "ніщо не сховається від очей наших агентів".
Нагадаємо, партизани "засвітили" координати підрозділу окупантів у Криму, які "захищають" аеропорти.
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