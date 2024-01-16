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Окупанти будують фортифікації навколо Євпаторії: партизани показали підготовку – фото

Окупанти будують фортифікації навколо Євпаторії: партизани показали підготовку – фото

Окупанти будують фортифікації навколо Євпаторії: партизани показали підготовку – фото

Військова техніка РФ у Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Росіяни зводять інженерно-фортифікаційні споруди у місті.

Партизани руху "Атеш" фіксують зусилля окупантів щодо створення більшої кількості інженерно-фортифікаційних споруд у Євпаторійському районі тимчасово окупованого Криму. 

Про це рух "Атеш" повідомив у Telegram.

Так, солдати окупаційної армії РФ зводять:

  • вогневі точки на будівельних об'єктах, що розташовані на береговій лінії;
  • довготривалі вогневі точки (ДОТ);
  • секретні позиції;
  • "зуби дракона" з дротом.
Окупанти будуть фортифікації навколо Євпаторії / ©
Окупанти будуть фортифікації навколо Євпаторії
Окупанти будуть фортифікації навколо Євпаторії / ©
Окупанти будуть фортифікації навколо Євпаторії
Окупанти будуть фортифікації навколо Євпаторії / ©
Окупанти будуть фортифікації навколо Євпаторії
Окупанти будуть фортифікації навколо Євпаторії / ©
Окупанти будуть фортифікації навколо Євпаторії
Окупанти будуть фортифікації навколо Євпаторії / ©
Окупанти будуть фортифікації навколо Євпаторії
Окупанти будуть фортифікації навколо Євпаторії / ©
Окупанти будуть фортифікації навколо Євпаторії
Окупанти будуть фортифікації навколо Євпаторії / ©
Окупанти будуть фортифікації навколо Євпаторії

"Фортифікації будуються навколо міста та його меж. Будівництво йде вздовж берегової лінії озера Сасик-Сиваш на півдні від Євпаторії, вздовж залізниці та на північ від Євпаторії біля затоки Донузлав", - розповіли партизани.

Проте в Атеш наголосили – "ніщо не сховається від очей наших агентів".

Нагадаємо, партизани "засвітили" координати підрозділу окупантів у Криму, які "захищають" аеропорти.

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