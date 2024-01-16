Окупанти будують фортифікації навколо Євпаторії: партизани показали підготовку – фото

Партизани руху "Атеш" фіксують зусилля окупантів щодо створення більшої кількості інженерно-фортифікаційних споруд у Євпаторійському районі тимчасово окупованого Криму.

Про це рух "Атеш" повідомив у Telegram.

Так, солдати окупаційної армії РФ зводять:

вогневі точки на будівельних об'єктах, що розташовані на береговій лінії;

довготривалі вогневі точки (ДОТ);

секретні позиції;

"зуби дракона" з дротом.

Окупанти будуть фортифікації навколо Євпаторії

Окупанти будуть фортифікації навколо Євпаторії

Окупанти будуть фортифікації навколо Євпаторії

Окупанти будуть фортифікації навколо Євпаторії

Окупанти будуть фортифікації навколо Євпаторії

Окупанти будуть фортифікації навколо Євпаторії

Окупанти будуть фортифікації навколо Євпаторії

"Фортифікації будуються навколо міста та його меж. Будівництво йде вздовж берегової лінії озера Сасик-Сиваш на півдні від Євпаторії, вздовж залізниці та на північ від Євпаторії біля затоки Донузлав", - розповіли партизани.

Проте в Атеш наголосили – "ніщо не сховається від очей наших агентів".

Нагадаємо, партизани "засвітили" координати підрозділу окупантів у Криму, які "захищають" аеропорти.

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