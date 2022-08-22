Окупанти будуватимуть у Маріуполі "бетонні курники" для військових РФ та колаборантів

У Маріуполі загарбники продовжують зносити пошкоджені будинки.
У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники будуватимуть "бетонні курники" для російських військових та колаборантів.
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
"Знесення будинків – це лише частина великої інформаційної постановки "життя відновлюється". Жодної передумови або турботи про містян. Власне, як і при будівництві. З інсайду відомо, що всі "бетоні курники Путіна" готують для військових та поліціянтів окупантів. Аби забезпечити ізоляцію та режим безпеки. Щодо нового розпіареного кварталу – тут будуть мешкати виключно колаборанти і працівники окупаційної адміністрації. Єдиного, чого точно немає в цій схемі – маріупольців", - зазначив він.
Нагадаємо, Андрющенко вказав на дивні дії окупантів щодо судилища над захисниками у Маріуполі.
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