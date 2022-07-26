Окупанти будують "курники" для людей і міняють вікна в будинках: яка ситуація в Маріуполі 26 липня

В окупованому Маріуполі росіяни будують "бетонні курники" під виглядом багатоповерхівок. Дії окупантів свідчать, що жодного опалення у місті не буде. Загарбники також розпочали заміну вікон у житлових будинках, які постраждали від обстрілів і непридатні для життя.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 25 липня.

В Маріуполі окупанти будують "бетонні курники" під виглядом багатоповерхівок – Андрющенко

У захопленому Маріуполі російські окупанти будують "збірні бетонні курники" під виглядом багатоповерхівок. Росіяни не афішують будівництво і споруджують "курники" майже мовчки – без пафосу та пропаганди. Та "скромності" загарбників є пояснення.

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"Якщо подивитись на те, як (будують. – Ред.), стає зрозуміло, чому (мовчать. – Ред.). Бетоні коробки сталять одна на одну на бетонні цеглини без скріплення між собою. Щілини – з руку. І одна клітина на одну родину. Всього на 266 квартир, або на 600-700 людей. Отже, в умовно нормальне нове житло розселять колаборантів, а в бетоний картковий будинок – простолюдинів. Вся справжня турбота на власні очі", – пояснив радник міського голови Петр Андрющенко.

За його словами, дії окупантів свідчать, що жодного опалення у Маріуполі не буде.

"Сліпе виконання за методичкою": у Маріуполі окупанти замінюють вікна в аварійних будинках

В окупованому Маріуполі росіяни замінюють вікна в аварійних будинках, які постраждали від обстрілів, замість того, щоб визнати будівлі аварійними і відселити людей. Так, на вулиці Італійській, 141 окупанти провели заміну вікон у будівлі, в яку влучив артилерійський снаряд і пошкодив опорну конструкцію будинку. За такого ураження є вірогідність обрушення.

У Маріуполі росіяни знову крадуть українське зерно

Росіяни в окупованому місті відновили електропостачання в порту та готуються до перевалки зерна. У неділю, 24 липня, у Маріуполі зафіксували перші російські зерновози, що рухалися в бік порту. Вони заїхали до міста з Донецького напрямку. "Державне мародерство Росії морем після невеликої паузи поновлено", - прокоментував радник міського голови Петр Андрющенко.

У Маріуполі помітили загони "Путінюгенд": як юнармія марширує знищенним містом

У Маріуполі помітили загони російської дитячої військової організації "Юнармія". Діти колаборанів строєм марширували рідним містом, яке зруйнували росіяни. Окупанти намагаються виховати нове покоління прихильників "руского міра", зганяючи школярів в аналоги радянської піонерії. В лавах "путінюгенд" – виключно діти колаборантів, які таким чином намагаються вислужитися перед "новою владою".

Нагадаємо, росіяни вирішили "покращити життя" у місті підняттям цін. Зробили це на тлі того, що у місті майже немає роботи.

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