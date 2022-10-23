Окупанти будують "лінію Вагнера", щоб спробувати стримати швидкий контрнаступ ЗСУ – британська розвідка

Засновник ПВК "Вагнер" заявив, що його найманці будують лінію оборони в Луганській області.

19 жовтня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив що його команда інженерів будує велику укріплену лінію оборони, так звана "лінія Вагнера", на тимчасово окупованих Росією територіях Луганської області, і опублікував карту, на якій показано запланований масштаб проєкту.

Про це йдеться у щоденному звіті міністерства оборони Великої Британії.

На знімках видно ділянку новозбудованої протитанкової оборони та траншейної системи на південний схід від Кремінної Луганської області

"Якщо плани настільки масштабні, як стверджує Пригожин, то, швидше за все, роботи спрямовані на інтеграцію річки Сіверський Донець в зону оборони, частково слідуючи лінії контролю 2015 року", - йдеться у повідомленні..

Як зазначає Міноборони, проєкт передбачає, що Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за нинішньою лінією фронту, щоб, ймовірно, стримувати будь-які швидкі контрнаступи Збройних сил України.

Оборонне укріплення "вагнерівців" на Луганщині

Російські найманці з ПВК "Вагнера" звели фортифікаційні споруди в селі Гірське – поблизу Лисичанська та Сєвєродонецька.

На супутникових знімках Maxar Technologies видно майже 2-кілометрове укріплення за межами населеного пункту. Сама споруда складається з чотирьох рядів цементних "пірамід", які мають перешкодити руху української техніці на схід.

За словами військового оглядача Дениса Поповича, російські війська хочуть втримати території, захоплені ними до 24 лютого, тому будують укріплення, які вже отримали назву "лінія Вагнера".

Він повідомив, що у напрямках Сватового та Кремінної загарбники перекидають мобілізованих, будують укріплення і намагаються контратакувати.

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