Окупанти будують третій рубіж оборони на Херсонщині: яка поточна ситуація на півдні України

На лінії зіткнення південних регіонів України продовжується ведення бойових дій.
Зокрема, намагаючись укріпитися на тимчасово окупованій Херсонщині, військові РФ розпочали побудову третього рубежу оборони.
Про це йдеться в зведенні ОК "Південь".
"Вишукуючи найменшу можливість просунутися в бік Миколаєва, ворог силами посиленого взводу, за підтримки 2 танків та 3 БМП (бовова машина піхоти), намагався обійти наші позиції. Вогневим ураженням за підтримки 4 гелікоптерів Мі-8 противнику завдано втрат до 7 загарбників та знищено 1 БМП-2. Отримавши потужну відсіч, ворог відступив на свої оборонні рубежі", - розповіли в оперативному командуванні.
Тим часом продовжуються артилерійсько-мінометні обстріли. Російські війська руйнують населені пункти і гатять по мирних жителях. Зокрема,
- в Куцурубській громаді на Миколаївщині пошкоджено 4 об'єкти соціальної та адміністративної інфраструктури. Поранена одна людина.
- В смт Первомайське загинула 1 людина.
- В селі Котляреве Шевченківської громади пошкоджено магазин та житловий будинок з господарчими будівлями.
- Вкотре обстріляна Широківська громада. Пошкоджено і зруйновано житлові будинки. Потерпілих немає.
- А в Березнегуватській громаді після денних та нічних обстрілів є і загиблий, і поранений.
Протягом ночі ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ у взаємодії з авіацією та Військово-Морськими Силами виконали понад 50 вогневих завдань. Втрати ворога уточнюються.
"Корабельне угруповання противника в Чорному морі з 6 ВДК та 2 ракетних кораблів не має змін ані у складі, ані у завданнях, що виконує. Загрози ракетного удару, зокрема, і з моря залишаються актуальними. Погіршення погоди унеможливлює висадку морського десанту та підвищує загрозу викиду на узбережжя морських мін", - наголосили в ОК "Південь".
Окрім цього, противник продовжує інформаційну війну та закидує фейки про облаштування "бойовиків-нацистів" на Одещині в школах і лікарнях. Загальновідома практика окупантів на прикладі того самого Маріуполя – виправдати себе заздалегідь, коли вражають саме такі соціально важливі і абсолютно не військові об’єкти.
Нагадаємо, що на Луганщині помічники суддів та колишній слідчий прокуратури перейшли на бік Росії.
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