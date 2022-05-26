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Окупанти будують третій рубіж оборони на Херсонщині: яка поточна ситуація на півдні України

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Окупанти будують третій рубіж оборони на Херсонщині: яка поточна ситуація на півдні України

Фото: Getty Images

На лінії зіткнення південних регіонів України продовжується ведення бойових дій.

Зокрема, намагаючись укріпитися на тимчасово окупованій Херсонщині, військові РФ розпочали побудову третього рубежу оборони.

Про це йдеться в зведенні ОК "Південь".

"Вишукуючи найменшу можливість просунутися в бік Миколаєва, ворог силами посиленого взводу, за підтримки 2 танків та 3 БМП (бовова машина піхоти), намагався обійти наші позиції. Вогневим ураженням за підтримки 4 гелікоптерів Мі-8 противнику завдано втрат до 7 загарбників та знищено 1 БМП-2. Отримавши потужну відсіч, ворог відступив на свої оборонні рубежі", - розповіли в оперативному командуванні.

Тим часом продовжуються артилерійсько-мінометні обстріли. Російські війська руйнують населені пункти і гатять по мирних жителях. Зокрема,

  • в Куцурубській громаді на Миколаївщині пошкоджено 4 об'єкти соціальної та адміністративної інфраструктури. Поранена одна людина.
  • В смт Первомайське загинула 1 людина.
  • В селі Котляреве Шевченківської громади пошкоджено магазин та житловий будинок з господарчими будівлями.
  • Вкотре обстріляна Широківська громада. Пошкоджено і зруйновано житлові будинки. Потерпілих немає.
  • А в Березнегуватській громаді після денних та нічних обстрілів є і загиблий, і поранений.

Протягом ночі ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ у взаємодії з авіацією та Військово-Морськими Силами виконали понад 50 вогневих завдань. Втрати ворога уточнюються.

"Корабельне угруповання противника в Чорному морі з 6 ВДК та 2 ракетних кораблів не має змін ані у складі, ані у завданнях, що виконує. Загрози ракетного удару, зокрема, і з моря залишаються актуальними. Погіршення погоди унеможливлює висадку морського десанту та підвищує загрозу викиду на узбережжя морських мін", - наголосили в ОК "Південь".

Окрім цього, противник продовжує інформаційну війну та закидує фейки про облаштування "бойовиків-нацистів" на Одещині в школах і лікарнях. Загальновідома практика окупантів на прикладі того самого Маріуполя – виправдати себе заздалегідь, коли вражають саме такі соціально важливі і абсолютно не військові об’єкти.

Нагадаємо, що на Луганщині помічники суддів та колишній слідчий прокуратури перейшли на бік Росії.

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