Окупанти будують у Мелітополі військову базу, щоб обстрілювати ракетами всю Україну — мер

Окупанти будують у Мелітополі військову базу, щоб обстрілювати ракетами всю Україну — мер

Росіяни спеціально наражають на небезпеку мирне населення, роблячи їх заручниками та живим щитом.

У тимчасово захопленому Мелітополі російські окупанти будують свою військову базу на українському аеродромі.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в Facebook.

"Поруч з Мелітополем розташована наша військова база, аеродром, який має важливе значення. Саме туди прилетіли перші ракети з Росії, щоб знищити наш аеродром. Сьогодні росіяни будують там свою військову базу, з якої також здійснюють запуски ракет по всіх містах — не тільки Запорізької області, а й України в цілому", — заявив Федоров.

За його словами, росіяни спеціально наражають на небезпеку мирне населення, роблячи їх заручниками та живим щитом у воєнний час. Мер закликав окупантів одуматися і не наражати Мелітополь в черговий раз на небезпеку.

Нагадаємо, російські окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова 11 березня. Через шість днів його вдалося звільнити з полону, обмінявши на дев'ятьох російських військових-строковиків.

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