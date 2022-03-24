Окупанти будують у Мелітополі військову базу, щоб обстрілювати ракетами всю Україну — мер

Росіяни спеціально наражають на небезпеку мирне населення, роблячи їх заручниками та живим щитом.
У тимчасово захопленому Мелітополі російські окупанти будують свою військову базу на українському аеродромі.
Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в Facebook.
"Поруч з Мелітополем розташована наша військова база, аеродром, який має важливе значення. Саме туди прилетіли перші ракети з Росії, щоб знищити наш аеродром. Сьогодні росіяни будують там свою військову базу, з якої також здійснюють запуски ракет по всіх містах — не тільки Запорізької області, а й України в цілому", — заявив Федоров.
За його словами, росіяни спеціально наражають на небезпеку мирне населення, роблячи їх заручниками та живим щитом у воєнний час. Мер закликав окупантів одуматися і не наражати Мелітополь в черговий раз на небезпеку.
Нагадаємо, російські окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова 11 березня. Через шість днів його вдалося звільнити з полону, обмінявши на дев'ятьох російських військових-строковиків.
Читайте також:
- "Сім годин із мішком на голові в машині": мер Мелітополя розповів про своє перебування у полоні окупантів
- Викраденого мера Мелітополя росіяни намагалися схилити до колаборації - Зеленський
- Напад Росії на Україну: як починалось путінське вторгнення
- Що повинен знати кожен українець в умовах війни: правила та поради