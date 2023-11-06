Окупанти будують залізницю до Криму через окуповані території України – ЗМП

Російські загарбники розпочали будівництво залізної дороги, яка нібито з'єднає Ростов-на-Дону в РФ та Крим і пройде, зокрема, тимчасово окупованою територією Запорізької області.

Про це повідомив проросійський політик-колаборант та так званий "голова" тимчасово окупованої частини Запорізької області Євген Балицький, пишуть пропагандисти з "РИА Новости".

"Другий проєкт, будівництво якого вже розпочато з боку Донецька, це залізниця, яка проходитиме від Якимівки до Ростова через Бердянськ і Маріуполь. Цей проєкт вже розпочато. Якимівка нижче Мелітополя, на південний захід розташована, якраз залізничний вузол, з якого піде будівництво", - розповів колаборант.

За його словами, це нібито дозволить убезпечити рух залізничного транспорту від обстрілів залізниці, що йде вздовж міста Пологи у напрямку Оріхова, через Комиш-Зорю на Волноваху.

Колаборант Балицький також не приховує, що будівництво залізниці сприятиме вивезенню краденого зерна з України, залізняку, брухту, вугілля та іншого.

Будівництво залізниці пов'язано з тим, що окупанти бояться їздити через Кримський міст через постійну "бавовну" на півострові.

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