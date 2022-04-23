Окупанти частково блокують Харків і намагаються наступати на Сєверодонецькому напрямку - Генштаб

Російські окупанти проводять наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного шляху між цими територіями та окупованим Кримом.

Вже 59 діб армія країни-агресорки припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу 23 квітня.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. З метою уточнення положення наших військ на Сумському напрямку противник задіяв БПЛА з району населеного пункту Глушково.

У Генштабі зазначають, що не виключають здійснення провокацій на українсько-російському кордоні, звинувативши у них представників Сил оборони України.

На Таврійському та Південнобузькому напрямках з метою створення сприятливих умов для просування у напрямку Миколаєва противник проводить обстріли позицій ЗСУ. Для нарощування системи ППО у районі Скадовська ворог розгорнув батарею С-300ВМ.

На Слобожанському напрямку російські загарбники продовжують частково блокувати Харків та обстрілювати його із ствольної та реактивної артилерії. Окремі ворожі підрозділи ведуть наступальні та штурмові дії південніше Ізюма. Крім того, противник проводить повітряну розвідку позицій і заходи щодо організації вогневої підтримки наступу та організації логістичного забезпечення угруповання.

За наявною інформацією, підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка взяла активну участь у масових вбивствах, катуваннях та гвалтуванні цивільного населення в Бучі під Києвом, діють в районі Ізюма. Там окупанти Росії вже зазнали втрат.

На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Сєверодонецькому напрямку. Крім того, ворог дійснює інтенсивний вогневий вплив на українські війська з метою їх витіснення та створення умов для розвитку наступу на Слов’янськ. Триває наступ у напрямку Новотошківського та штурмові дії у районах Рубіжного, Попасної і Мар’їнки.

На Маріупольському напрямку противник продовжує блокувати українські підрозділи в районі заводу "Азовсталь" та завдавати авіаційних ударів по місту, зокрема й із застосуванням літаків дальньої авіації. З метою розмінування припортової інфраструктури Маріуполя до окупованого міста прибув інженерний підрозділ.

На Запорізькому напрямку, на посилення свого угруповання, противник перемістив БТГ.

У межах формування додаткових резервів завершено підготовку підрозділу ПВК "Вагнер" чисельністю до 200 осіб. Передова група підрозділу перекинута у район Новобахмутівки для рекогносцирування місцевості та уточнення порядку взаємодії. Інформація наразі уточнюється.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району бойових дій та ведення розвідки.

В Генштабі наголошують, що лише на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито вісм атак ворога, знищено дев'ять танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, паливозаправник, три артилерійські системи.

Як повідомляла британська розвідка, оголосивши новою метою захоплення хоча б Донбасу та південної частини України, Росія визнала, що спроба окупувати всю країну зазнала невдачі. Після поразок у захопленні більшої частини України, включно з Києвом, російська влада вирішила задовольнитися меншим.

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