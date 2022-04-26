Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти частково блокують Харків та йдуть у наступ на Барвінкове – Генштаб

Дата публікації
Перегляди
1446
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти частково блокують Харків та йдуть у наступ на Барвінкове – Генштаб

Getty Images

Триває часткове блокування російськими військами Харкова.

Ворог продовжує обстрілювати місто.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 26 квітня.

"На Слобожанському напрямку ворожі угруповання зі складу підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів продовжують частково блокувати Харків та обстрілювати його", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, окупанти йдуть у наступ у напрямку населеного пункту Барвінкове. Задля того, аби виявити позиції українських військових, ворог використовує безпілотники.

"На Ізюмському напрямку частини та підрозділи противника зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї та 35-ї загальновійськових армій, 68-го армійського корпусу та повітряно-десантних військ, за підтримки артилерії, проводять наступ у напрямку населеного пункту Барвінкове. З метою розвідки позицій наших військ ворог продовжує застосовувати БПЛА у зазначеному районі", - повідомляє Генштаб.

Нагадаємо, станом на 26 квітня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 22,1 тисячі осіб.

Читайте також:

Наступна публікація