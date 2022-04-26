Окупанти частково блокують Харків та йдуть у наступ на Барвінкове – Генштаб

Триває часткове блокування російськими військами Харкова.
Ворог продовжує обстрілювати місто.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 26 квітня.
"На Слобожанському напрямку ворожі угруповання зі складу підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів продовжують частково блокувати Харків та обстрілювати його", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, окупанти йдуть у наступ у напрямку населеного пункту Барвінкове. Задля того, аби виявити позиції українських військових, ворог використовує безпілотники.
"На Ізюмському напрямку частини та підрозділи противника зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї та 35-ї загальновійськових армій, 68-го армійського корпусу та повітряно-десантних військ, за підтримки артилерії, проводять наступ у напрямку населеного пункту Барвінкове. З метою розвідки позицій наших військ ворог продовжує застосовувати БПЛА у зазначеному районі", - повідомляє Генштаб.
Нагадаємо, станом на 26 квітня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 22,1 тисячі осіб.
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